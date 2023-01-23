『RightOn STRAPS ライトオン ストラップス ギターストラップ 幅 6cm、長さ 85?150cm LEGEND GET BACK【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 02時 12分に出品され04月14日 02時 12分に終了予定です。即決価格は7,713円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[RightOn! STRAPS] ライトオン ストラップス ギターストラップ 幅 6cm、長さ 85?150cm LEGEND GET BACK BLK 【国内正規品】
【商品説明】
・エンドタブ：合成素材
・サイズ：幅 6cm、長さ 85～150cm
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・材質：合成素材
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 26.60 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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終了
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