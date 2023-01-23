『Tetra テトラ オールグラスアクアリウム300 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 06時 02分に出品され04月19日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,712円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Tetra」より引用"



【商品名】

Tetra テトラ オールグラスアクアリウム300 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚



【商品説明】

・A beautiful frameless all-glass slim aquarium that looks great with your interior

・Easy to clean， with one touch filter for quiet operation

・Even beginners can easily start breeding aquarium fish in style

・Ra92 High Color Render， Best-in-class Lumens Aquarium LED Light

・Stylish black



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 4.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。