Tetra テトラ オールグラスアクアリウム300 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

"画像出典元:「Tetra」より引用"



【商品名】

Tetra テトラ オールグラスアクアリウム300 熱帯魚セット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚



【商品説明】

・A beautiful frameless all-glass slim aquarium that looks great with your interior

・Easy to clean, with one touch filter for quiet operation

・Even beginners can easily start breeding aquarium fish in style

・Ra92 High Color Render, Best-in-class Lumens Aquarium LED Light

・Stylish black



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 4.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。