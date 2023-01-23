『在庫限り/メーカー終売ジェックス メダカ元気 オールインワン水槽 LED+フィルター付 メダカにやさしい水槽セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 28分に出品され03月13日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,712円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
在庫限り/メーカー終売ジェックス メダカ元気 オールインワン水槽 LED+フィルター付 メダカにやさしい水槽セット
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21.5×15.5×21cm
・本体重量:0.59kg
【サイズ】
高さ : 16.20 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 22.40 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
カミハタ Rio+フィルターセット5 (60HZ)
¥ 7709
アクアシステム アートアール 360
¥ 7708
アクアアルミナ リバース・グレイン マリン ３００Ｌ用
¥ 7707
窒素とリンを除いた水草用 液体肥料 APT ZERO 1000mlTHE 2HR AQUARIST JAPAN液肥 アクアリウム 水槽 おす
¥ 7704
ニチドウ マルチPHメーター
¥ 7704
GEX アクアラック ウッド 幅60×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台ブラック600BK
¥ 7703
GEX アクアラック ウッド 幅60×奥行き30cm以下水槽用 組立式水槽台 ブラウン600BR
¥ 7703
【欠品】コトブキ工芸 プロスタイル 600S ホワイト 『水槽台』
¥ 7700
コトブキ プロスタイル 600S ホワイト
¥ 7700
(アクアリウム 用品)GEX アクアラックシェルフ 3050 水槽台 キャビネット
¥ 7700
コトブキ プロスタイル 600S-Low 黒 60cmレギュラー水槽専用水槽台 同梱不可
¥ 7700
水槽受け皿 Ａ型（ホース付き）
¥ 7700
アクアシステム ルノアール 360
¥ 7699
テトラ (Tetra) テトラ サイレントフレックスセット 60 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚 その他 魚
¥ 7697
マリン・テック 人工海水 シーライフ 8.75Kg (250リットル用)×2個
¥ 7696
ボルクスジャパン WQMコンパクトモニター PHモニター3
¥ 7695
寿工芸 レグラス R350 S-LEDライトセット
¥ 7695
水槽 ジェックス ベストバイオブロック メダカ用 ×24 1個当たり458円 バクテリア ペット
¥ 7694
落札価格7712円
500 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！