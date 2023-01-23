『在庫限り/メーカー終売ジェックス メダカ元気 オールインワン水槽 LED+フィルター付 メダカにやさしい水槽セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 28分に出品され03月13日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,712円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

在庫限り/メーカー終売ジェックス メダカ元気 オールインワン水槽 LED+フィルター付 メダカにやさしい水槽セット



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21.5×15.5×21cm

・本体重量:0.59kg



【サイズ】

高さ : 16.20 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。