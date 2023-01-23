『Blackmagic Design 国内正規品ブラックマジックデザイン コンバーター Micro Converter HDMI to SDI【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 02時 13分に出品され03月31日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Blackmagic Design 国内正規品ブラックマジックデザイン コンバーター Micro Converter HDMI to SDI
【商品説明】
・Blackmagic Micro Converter 3Gシリーズは、極めて小型の放送ビデオコンバーターで、民生用のHDMIとプロ仕様のSDI機器を接続できます。
・SDとHDビデオフォーマット両方のタイムコードもフルサポート。つまり、タイムコードに対応しているHDMI機器を使用する場合、SDIに変換し、そのタイムコードを大型の放送システムで使用できます。
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 8.20 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7711円
246 入札履歴
終了
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