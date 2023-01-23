『HILDON(ヒルドン) 発泡 750mLx12本入り グラスボトル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 09分に出品され03月23日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HILDON(ヒルドン) 発泡 750mLx12本入り グラスボトル



【商品説明】

・ph:7.2

・硬度：249mg/l



【サイズ】

高さ : 26.70 cm

横幅 : 27.50 cm

奥行 : 34.90 cm

重量 : 14.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。