『HILDON(ヒルドン) 発泡 750mLx12本入り グラスボトル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 09分に出品され03月23日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HILDON(ヒルドン) 発泡 750mLx12本入り グラスボトル
【商品説明】
・ph:7.2
・硬度：249mg/l
【サイズ】
高さ : 26.70 cm
横幅 : 27.50 cm
奥行 : 34.90 cm
重量 : 14.03 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7711円
724 入札履歴
終了
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