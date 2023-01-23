『StarTech.com 3ポートUSB Type-Cハブ SDカードリーダー付き 10Gbps 3x USB-A 25cmホストケーブル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 02分に出品され04月13日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com 3ポートUSB Type-Cハブ SDカードリーダー付き 10Gbps 3x USB-A 25cmホストケーブル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 3.80 cm
奥行 : 21.10 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7711円
345 入札履歴
終了
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