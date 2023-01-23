『StarTech.com 3ポートUSB Type-Cハブ SDカードリーダー付き 10Gbps 3x USB-A 25cmホストケーブル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 02分に出品され04月13日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

StarTech.com 3ポートUSB Type-Cハブ SDカードリーダー付き 10Gbps 3x USB-A 25cmホストケーブル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 3.80 cm

奥行 : 21.10 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。