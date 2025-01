DENIS PROTEIN SHAMPOO 詰替用 1000ml デニス プロテイン シャンプー 詰替え用 ハリコシ/立ち上がり MADE【新年の贈り物】

商品情報

サイズ

高さ : 6.90 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 24.30 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



DENIS PROTEIN SHAMPOO 詰替用 1000ml デニス プロテイン シャンプー 詰替え用 【 ハリコシ/立ち上がり 】MADE IN TOKYO





レディースヘアシャンプー



・290mlボトルなどに必ず詰め替えてご使用ください。

・DENIS PROTEIN SHAMPOO の詰替専用1000mlパック

・倒した状態で保存すると漏れ出る可能性ありますのでご注意ください。

・詰替後は、パックの空気を出来るだけ抜いて蓋をしっかり締めて保存してなるべく早くご使用ください。

・長期に保存すると香りが若干変わる事がありますが品質上問題はありません。



