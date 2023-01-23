『個別の蝶の花で飾る、白いmothの蘭、DIY花の装飾、5個、4個のモス、3個の葉、ポット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 05時 14分に出品され04月28日 05時 14分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
DIY ポット の装飾 花の装飾 MOT 蝶の花
カスタマイズされます：YES
分類：人工花
フラワースタイル：花盆栽
素材：ラテックス
様式：花+つぼ
タイプ：蝶蘭
モデル番号：AF-R509
機会：パーティー
銘柄：INDIGO
起源：Cn (原点)
Cn：Zhejiang
kind：Display Flower
leaves material：PU Plastic
orchids size：8-10 cm
orchids flower material：fabric with Latex Coating
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落札価格7711円
553 入札履歴
終了
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