『BRIGHTZ プレマシー CW系 メッキドアミラーカバー MIR-SID-130 304【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 19時 18分に出品され04月18日 19時 18分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BRIGHTZ プレマシー CW系 メッキドアミラーカバー MIR-SID-130 304
【商品説明】
・サイドドアミラー サイドドアミラーガーニッシュ サイドドアミラーカバー サイドミラー
・ハウジング ミラーハウジング ドアミラー ドアミラーガーニッシュ ドアミラーカバー ミラーガーニッシュ ミラーカバー サイドミラーガーニッシュ サイドミラーカバー
・ミラー メッキ 超鏡面 ドア サイド バック バッグ ガーニッシュ カバー リング リム ベゼル パネル プレート モール フロント
・メッキサイドドアミラー メッキサイドドアミラーガーニッシュ メッキサイドドアミラーカバー メッキサイドミラー メッキサイドミラーガーニッシュ メッキサイドミラーカバー メッキドアミラー メッキドアミラーガーニッシュ メッキドアミラーカバー メッキミラーガーニッシ
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 30.10 cm
重量 : 350.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7711円
846 入札履歴
終了
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