『キャンプテント バックパッキングテント 登山テント ハイキングテント キャンピング tent てんと 2.1×1.2×1.15m 防uv 防【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 12分に出品され03月21日 19時 12分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャンプテント バックパッキングテント 登山テント ハイキングテント キャンピング tent てんと 2.1×1.2×1.15m 防uv 防
【商品説明】
・【キャンプテントの仕様】オープンサイズ：2.1×1.2×1.15m 収納サイズ：50×20×20cm 重量：2.63kg 色：グリーン・イエロー 材質：テント：テトロン 骨組み：アルミ マット：150Dオックスフォード
・【ユニークなデザイン】弊店のキャンプテントは大人2人を収容できます。防UV・防雨・防雪・防虫、耐久性・耐候性が良く、キャンピングにぴったりです！ハイキングテントは「二重層テント」というデザインを用いて、分けても、組み合わせても、自由に使用できます。インナーテントに「二重ドア」があって、網ドアを閉めて虫の多い時期と場所に対応できます。
・【持ち運び便利】弊店のキャンプテントは「軽
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 3.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7711円
924 入札履歴
終了
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