『I/Oデータ USB3.1 Gen1（USB 3.0）/2.0 外付けハードディスク 1.0TB（ブラック） HDCZ-UT1KC【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 17分に出品され03月03日 20時 17分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

I/Oデータ USB3.1 Gen1（USB 3.0）/2.0 外付けハードディスク 1.0TB（ブラック） HDCZ-UT1KC



【商品説明】

・4957180137353



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 22.30 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 990.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。