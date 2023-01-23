『ジャンスポーツ リュックサック ビッグキャンパス国内正規品大容量 パソコン収納 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 16時 30分に出品され04月29日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャンスポーツ リュックサック ビッグキャンパス国内正規品大容量 パソコン収納 ブラック



【商品説明】

・ポケットの数:5(外側5/内側0)

・全長 タテ44cmxヨコ32cmxマチ18cm

・収納可能サイズ: 31-40L

・留め具の種類: 2wayファスナー

・背あてパッド

・表地: ポリエステル

・重量:650g



【サイズ】

高さ : 8.99 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 45.67 cm

重量 : 590.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。