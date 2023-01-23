『ジャンスポーツ リュックサック ビッグキャンパス国内正規品大容量 パソコン収納 ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 16時 30分に出品され04月29日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャンスポーツ リュックサック ビッグキャンパス国内正規品大容量 パソコン収納 ブラック
【商品説明】
・ポケットの数:5(外側5/内側0)
・全長 タテ44cmxヨコ32cmxマチ18cm
・収納可能サイズ: 31-40L
・留め具の種類: 2wayファスナー
・背あてパッド
・表地: ポリエステル
・重量:650g
【サイズ】
高さ : 8.99 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 45.67 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7711円
706 入札履歴
終了
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