『Jaeger Sports エクササイズ ベースボール/ソフトボール J-バンド レギュラー - (13歳 と 以上) エリート - ロイヤ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 21時 14分に出品され04月23日 21時 14分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Jaeger Sports エクササイズ ベースボール/ソフトボール J-バンド レギュラー - (13歳 と 以上) エリート - ロイヤ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.54 cm

横幅 : 22.61 cm

奥行 : 28.45 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。