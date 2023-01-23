『シナノ もっと安心2本杖 100th アイビーベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 05時 50分に出品され05月11日 05時 50分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ようこそ！ ＩＹＯちゃんＳＨＯＰです

商品サイズ (幅×奥行×高さ) :ラチェット式80~114cm(2cm毎)

対応身長：127〜181cm

原産国:日本

2本1組

滑りにくい安全先ゴムを標準装備。雨の日、雪の日でも安心のモデル。