遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm ブラックコーン ERD7102B+FX-449N【お歳暮】

商品情報

【仕様】 同デザイン、同じ明るさバリエーションでベースダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。 φ75サイズで2000lmのハイパワー。コンパクトサイズで4種類の明るさをラインナップ。 独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。 オプションは灯体上部をツイストしてワンタッチ取付け。 2種類の光学オプションに対応。取付けもワンタッチで行えます。 点灯感をほとんど感じさせないブラックコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。 LEDZ CORE75シリーズ 電源別置形 器具本体:ERD7102B 専用電源ユニット:FX-449N 12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W器具相当 C50タイプ 無線調光タイプ 調光率(%):5〜100 光色:ナチュラルホワイト 色温度(K):4000 電圧(V):100〜242 消費電力(W):6.4 定格光束(lm):533(白コーン) 演色(Ra):83 固有エネルギー消費効率(lm/W):83.2(白コーン) 配光():狭角配光 16 グレア