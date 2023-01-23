『遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm ブラックコーン ERD7102B+FX-449N【お歳暮】』はヤフオクでから02月13日 16時 19分に出品され02月13日 16時 19分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】 同デザイン、同じ明るさバリエーションでベースダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。 φ75サイズで2000lmのハイパワー。コンパクトサイズで4種類の明るさをラインナップ。 独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。 オプションは灯体上部をツイストしてワンタッチ取付け。 2種類の光学オプションに対応。取付けもワンタッチで行えます。 点灯感をほとんど感じさせないブラックコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。 LEDZ CORE75シリーズ 電源別置形 器具本体:ERD7102B 専用電源ユニット:FX-449N 12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W器具相当 C50タイプ 無線調光タイプ 調光率(%):5〜100 光色:ナチュラルホワイト 色温度(K):4000 電圧(V):100〜242 消費電力(W):6.4 定格光束(lm):533(白コーン) 演色(Ra):83 固有エネルギー消費効率(lm/W):83.2(白コーン) 配光():狭角配光 16 グレア
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 電球色 ブラックコーン ERD7107B+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 電球色 白コーン ERD7121W+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm ブラックコーン ERD7105B+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 広角配光 鏡面マットコーン・白枠 ERD7095W+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 鏡面マットコーン・黒枠 ERD7088B+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 広角配光 電球色鏡面マットコーン・黒枠 ERD7772B+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 広角配光 電球色鏡面マットコーン・白枠 ERD7772W+FX-449N
¥ 7711
遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 温白色 鏡面マットコーン・黒枠 ERD7092B+FX-449N
¥ 7711
【LEKR416693N-LS9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 非調光 埋込形 システムアップW150 一般タイプ
¥ 7710
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 5200lm 昼白色 MY-V450361/NAHTN
¥ 7710
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付き 4000lm 温白色 MY-B440335S/WWAHTN
¥ 7710
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付き 4000lm 白色 MY-B440335S/WAHTN
¥ 7710
パナソニック Dスタイル 非常用照明器具 ライトバー 40形 4000lm 2灯相当 昼白色 NNL4405GNLE9
¥ 7705
パナソニック 軒下用LEDダウンライト 60?250形 φ100 ホワイト 広角 白色 NDW27301W
¥ 7703
ELUX(エルックス) REVO(レヴォ) 1灯ダクトレール用スポットライト ホワイト LC10974-WH
¥ 7701
OS256553BCR オーデリック LEDスポットライト 白熱球100W相当 電球色〜昼光色 Bluetooth調光・調色可能 ブラック レール取付専用
¥ 7700
シーリングライト 照明 おしゃれ LED 対応 リビング ダイニング 照明 スポットライト 間接照明 ペンダントライト 6畳 8畳 天井照明 照明器具 北欧 カフェ 4灯
¥ 7700
Eclipse Ceiling Light (イクリプス・セイリング・ライト) / 蝕(光の遮断現象)の天付照明 [Airconditioned (エアコンディションド)]
¥ 7700
落札価格7711円
710 入札履歴
終了
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