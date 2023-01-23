遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 広角配光 電球色鏡面マットコーン・白枠 ERD7772W+FX-449N【新年の贈り物】

商品情報

【仕様】 同デザイン、同じ明るさバリエーションでベースダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。 φ75サイズで2000lmのハイパワー。コンパクトサイズで4種類の明るさをラインナップ。 独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。 オプションは灯体上部をツイストしてワンタッチ取付け。 2種類の光学オプションに対応。取付けもワンタッチで行えます。 鏡面マットコーンは眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。 LEDZ CORE75シリーズ 電源別置形 器具本体:ERD7772W 専用電源ユニット:FX-449N 12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W器具相当 C50タイプ 無線調光タイプ 調光率(%):5〜100 光色:電球色 色温度(K):2700 電圧(V):100〜242 消費電力(W):6.4 定格光束(lm):437 演色(Ra):93 固有エネルギー消費効率(lm/W):68.2 配光():広角配光 34 グレアカット():30 LED光源寿命(h)