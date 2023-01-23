『遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 広角配光 電球色鏡面マットコーン・白枠 ERD7772W+FX-449N【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 12時 29分に出品され03月17日 12時 29分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】 同デザイン、同じ明るさバリエーションでベースダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。 φ75サイズで2000lmのハイパワー。コンパクトサイズで4種類の明るさをラインナップ。 独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。 オプションは灯体上部をツイストしてワンタッチ取付け。 2種類の光学オプションに対応。取付けもワンタッチで行えます。 鏡面マットコーンは眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。 LEDZ CORE75シリーズ 電源別置形 器具本体:ERD7772W 専用電源ユニット:FX-449N 12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W器具相当 C50タイプ 無線調光タイプ 調光率(%):5〜100 光色:電球色 色温度(K):2700 電圧(V):100〜242 消費電力(W):6.4 定格光束(lm):437 演色(Ra):93 固有エネルギー消費効率(lm/W):68.2 配光():広角配光 34 グレアカット():30 LED光源寿命(h)
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 5200lm 昼白色 MY-V450361/NAHTN
¥ 7710
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付き 4000lm 温白色 MY-B440335S/WWAHTN
¥ 7710
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 埋込型 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付き 4000lm 白色 MY-B440335S/WAHTN
¥ 7710
パナソニック Dスタイル 非常用照明器具 ライトバー 40形 4000lm 2灯相当 昼白色 NNL4405GNLE9
¥ 7705
パナソニック 軒下用LEDダウンライト 60?250形 φ100 ホワイト 広角 白色 NDW27301W
¥ 7703
ELUX(エルックス) REVO(レヴォ) 1灯ダクトレール用スポットライト ホワイト LC10974-WH
¥ 7701
OS256553BCR オーデリック LEDスポットライト 白熱球100W相当 電球色〜昼光色 Bluetooth調光・調色可能 ブラック レール取付専用
¥ 7700
シーリングライト 照明 おしゃれ LED 対応 リビング ダイニング 照明 スポットライト 間接照明 ペンダントライト 6畳 8畳 天井照明 照明器具 北欧 カフェ 4灯
¥ 7700
Eclipse Ceiling Light (イクリプス・セイリング・ライト) / 蝕(光の遮断現象)の天付照明 [Airconditioned (エアコンディションド)]
¥ 7700
東芝ライテック LED一体形 ライティングレール (R) 用 スポットライト アルミダイカスト・プラスチック 60W
¥ 7700
大光電機(DAIKO) 人感センサー付ダウンライト LED 8W 電球色 2700K DDL-4545YB ブラック
¥ 7700
コイズミ照明 ペンダントライト フランジ 白熱球100W相当 AP40343L
¥ 7698
大光電機（ＤＡＩＫＯ） LEDペンダントライト（LED内蔵） LED 6.1W 電球色 2700K DPN-40451Y
¥ 7697
大光電機（ＤＡＩＫＯ） LEDペンダントライト（LED内蔵） LED 6.1W 電球色 2700K DPN-40451Y
¥ 7697
遠藤照明 LEDベースライト LEDZ SDシリーズ 40形 埋込・下面開放形 W300 一般タイプ 2500lm 非調光タイプ Hf32W×1灯定格出力型器具 昼白色 ERK9985W+RAD-768N
¥ 7695
大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯40W相当 電球色 真鍮色 DPN-41416Y
¥ 7695
後藤照明 GLF-3523BRX スターライトシリーズ ペンダントライト キグナス ブロンズ GLF-3523BRX
¥ 7694
パナソニック LEDシーリングライト 浴室灯 防湿型・防雨型 昼白色 HH-SE0022N
¥ 7694
落札価格7711円
665 入札履歴
終了
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