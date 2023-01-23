『遠藤照明 LEDユニバーサルダウンライト C50タイプ 埋込穴φ75mm 温白色 鏡面マットコーン・黒枠 ERD7092B+FX-449N【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 02時 05分に出品され03月26日 02時 05分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【仕様】 同デザイン、同じ明るさバリエーションでベースダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。 φ75サイズで2000lmのハイパワー。コンパクトサイズで4種類の明るさをラインナップ。 独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。 オプションは灯体上部をツイストしてワンタッチ取付け。 2種類の光学オプションに対応。取付けもワンタッチで行えます。 鏡面マットコーンは眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。 LEDZ CORE75シリーズ 電源別置形 器具本体:ERD7092B 専用電源ユニット:FX-449N 12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W器具相当 C50タイプ 無線調光タイプ 調光率(%):5〜100 光色:温白色 色温度(K):3500 電圧(V):100〜242 消費電力(W):6.4 定格光束(lm):472 演色(Ra):93 固有エネルギー消費効率(lm/W):73.7 配光():狭角配光 16 グレアカット():30 LED光源寿命(h)