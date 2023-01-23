『(カンゴール) KANGOL 【KANGOL/カンゴール】 マルチ ファンクショナル リュック/バックパック KGSA-BG00145 FREE ブラック×ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 21時 11分に出品され03月18日 21時 11分に終了予定です。即決価格は7,711円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 タテ45cmxヨコ31cmxマチ20cm ポケットの数:8(外側5/内側3) 重量:760g

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ (カンゴール)

KANGOL

【KANGOL/カンゴール】

マルチ

ファンクショナル

リュック/バックパック

KGSA-BG00145

FREE

ブラック×ホワイト