『WIND RUNNER【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 16時 01分に出品され04月18日 16時 01分に終了予定です。即決価格は7,710円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WIND RUNNER



【商品説明】

・ガンメタル＆ブルーラバー

・フレーム＝軽量性・弾力性・非アレルギー性に富んだTR90樹脂 レンズ＝割れにくいポリカーボネイト製ミラーレンズ WINDRUNNER_WD-101SW-2 FRAME=ガンメタル＆ブル?ラバー LENS=ブルーミラー＆ライトスモーク （可視光線透過率＝28％ 紫外線透過率＝0.1％以下）



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 12.30 cm

奥行 : 16.30 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。