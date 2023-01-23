『ハーネス リード 小型犬 中型犬 可愛い 猫 犬 大型犬 犬具 胴輪 リードセット 散歩 お出かけ 簡単装着 サイズ調節可能 おしゃれ ペット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 18時 39分に出品され05月01日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,710円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
ハーネス＆リードセット
商品ポイント
ハーネス部分の裏地は通気性の良いメッシュ素材だから暑い毛説でもワンちゃん快適！ベルト部分は体に合わせて微調節可能！シンプルで可愛いデニム素材＆3カラー
サイズ
M：バスト37?46cm
L：バスト46?60cm
XL：バスト56?78cm
素材
ナイロン×綿
カラー
レッド、ブルー、ブラック
生産国
MADE IN PRC
ご注意
Tiangtech? ペット犬猫のためのGPSデータレコーダ
¥ 7710
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¥ 7707
落札価格7710円
418 入札履歴
終了
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