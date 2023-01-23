EDWIN カジュアルパンツ EDWIN ハタラクロ メンズ レギュラーストレートパンツ MEB03M ブラック M【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

EDWIN カジュアルパンツ EDWIN ハタラクロ メンズ レギュラーストレートパンツ MEB03M ブラック M



【商品説明】

・SIZE:L ウエスト:85cm 股上:27cm わたり幅:32cm 股下:79cm 裾幅:20.5cm

・SIZE:M ウエスト:82cm 股上:26cm わたり幅:31cm 股下:78.5cm 裾幅:20.5cm

・SIZE:S ウエスト:75cm 股上:25.5cm わたり幅:30.5cm 股下:78cm 裾幅:20cm

・SIZE:XL ウエスト:92cm 股上:28cm わたり幅:34.5cm 股下:79.5cm 裾幅:22.5cm

・メイン素材: ポリエステル 49％ レーヨン 49％ ポリウレタン 2％

・素材構成: 49% ポリエステル， 49% レーヨン， 2% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 4.57 cm

横幅 : 26.92 cm

奥行 : 27.43 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。