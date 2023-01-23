『EDWIN カジュアルパンツ EDWIN ハタラクロ メンズ レギュラーストレートパンツ MEB03M ブラック M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 06時 13分に出品され03月20日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,710円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EDWIN カジュアルパンツ EDWIN ハタラクロ メンズ レギュラーストレートパンツ MEB03M ブラック M
【商品説明】
・SIZE:L ウエスト:85cm 股上:27cm わたり幅:32cm 股下:79cm 裾幅:20.5cm
・SIZE:M ウエスト:82cm 股上:26cm わたり幅:31cm 股下:78.5cm 裾幅:20.5cm
・SIZE:S ウエスト:75cm 股上:25.5cm わたり幅:30.5cm 股下:78cm 裾幅:20cm
・SIZE:XL ウエスト:92cm 股上:28cm わたり幅:34.5cm 股下:79.5cm 裾幅:22.5cm
・メイン素材: ポリエステル 49％ レーヨン 49％ ポリウレタン 2％
・素材構成: 49% ポリエステル， 49% レーヨン， 2% ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 4.57 cm
横幅 : 26.92 cm
奥行 : 27.43 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7710円
446 入札履歴
終了
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