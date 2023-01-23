『EGLO LED テーブルランプ おしゃれ 北欧 裸電球 APRICALE 204266J 間接照明 レトロ デスクスタンド 明るい 読書【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 08時 18分に出品され03月16日 08時 18分に終了予定です。即決価格は7,709円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EGLO LED テーブルランプ おしゃれ 北欧 裸電球 APRICALE 204266J 間接照明 レトロ デスクスタンド 明るい 読書
【商品説明】
・カラー ：ライトグレー
・コード長 ：350mm + 1250mm (中間スイッチ)
・ソケット ：Φ44mm × H148mm (スチール/レザー)
・対応電球 ：E26 (別売) ※EGLO LED電球 G80 E26 320lm 電球色 アンバー (204662J) 推奨
・本体サイズ ：L170mm × H503mm × W170mm
・本体重量 ：1.1kg (スチール)
・素材 ：スチール、レザー
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 19.50 cm
奥行 : 53.50 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7709円
675 入札履歴
終了
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