『EGLO LED テーブルランプ おしゃれ 北欧 裸電球 APRICALE 204266J 間接照明 レトロ デスクスタンド 明るい 読書【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 08時 18分に出品され03月16日 08時 18分に終了予定です。即決価格は7,709円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EGLO LED テーブルランプ おしゃれ 北欧 裸電球 APRICALE 204266J 間接照明 レトロ デスクスタンド 明るい 読書



【商品説明】

・カラー ：ライトグレー

・コード長 ：350mm + 1250mm (中間スイッチ)

・ソケット ：Φ44mm × H148mm (スチール/レザー)

・対応電球 ：E26 (別売) ※EGLO LED電球 G80 E26 320lm 電球色 アンバー (204662J) 推奨

・本体サイズ ：L170mm × H503mm × W170mm

・本体重量 ：1.1kg (スチール)

・素材 ：スチール、レザー



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 19.50 cm

奥行 : 53.50 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。