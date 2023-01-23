『ジャックバニー カートバッグ ボアフリースシリーズ / ゴルフ ラウンド / 262-2281120 180_カーキ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 28分に出品され03月13日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,709円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ジャックバニー] カートバッグ [ボアフリースシリーズ] / ゴルフ ラウンド / 262-2281120 180_カーキ



【商品説明】

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・全長 タテ24cmxヨコ23cmxマチ13cm

・持ち手の全長:31cm

・留め具の種類: ジッパー

・表地: コットン

・重量:370g



【サイズ】

高さ : 19.80 cm

横幅 : 36.20 cm

奥行 : 36.70 cm

重量 : 550.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。