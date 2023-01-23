『Retro Radio Bluetooth Speaker Vintage Radio FM Radio with Old Fashi 並行輸入【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 12時 53分に出品され04月20日 12時 53分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・Black R919B

・・Color:Black

・??【Lets Go Back To the Old Days】?? This vintage radio speaker has retro and elegant appearance. It uses square design and blends modern technology with retro classic aesthetics combining the latest and best digital audio tech with a 1950s retro vibe. We can feel like back into the golden age of music in 1950s enjoying a soothing moment in today’s busy life. With the advanced Bluetooth 5.0 technology this retro bluetooth speaker could connect with your smart equ