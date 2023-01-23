『サンシャKH2554M/B メッシュタンクバレエレオタード ジュニア＆大人用 ブラック-4(150-160)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 55分に出品され03月26日 01時 55分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンシャKH2554M/B メッシュタンクバレエレオタード ジュニア＆大人用 ブラック-4(150-160)



【商品説明】

・カラー：ブラック、アメジスト、クラッシュベリー

・サイズ：4(M)、5(L)、6(XL) ※詳細はページ下部の商品説明をご覧ください。

・洗濯：30度以下手洗い、ドライ、漂白剤禁止、ブランド：サンシャ（フランス）MADE IN CHINA

・素材：メリル 91％、ライクラ9％

・裏地：バスト部分のみ（バストポケット付き）



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。