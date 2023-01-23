『ジャックウルフスキン リュック (デイパック) 2010932 / STD BASE PACK 多機能 バッグ 5164_coyote【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 04時 05分に出品され05月09日 04時 05分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジャックウルフスキン リュック (デイパック) 2010932 / STD BASE PACK 多機能 バッグ 5164_coyote
【商品説明】
・サイズ:45 x 33 x 16 cm
・ストラップの種類: ショルダーストラップ， 調整可能
・メイン素材: ボディ/ボトム: リサイクルポリエステル 100%
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 45.79 cm
奥行 : 49.29 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7708円
487 入札履歴
終了
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