Logicool G Pro ゲーミングマウス 有線 HEROセンサー 軽量3g LIGHTSYNC RGB G-PPD-001r 国内正規【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Logicool G Pro ゲーミングマウス 有線 HEROセンサー 軽量3g LIGHTSYNC RGB G-PPD-001r 国内正規



【商品説明】

・【6個のプログラム可能なボタン】

・【83gの小型軽量デザイン】かぶせ持ちと掴み持ちに最適な設計で、一般的な日本人の手にフィットし長時間プレイでも手が疲れにくい。

・【HERO16Kセンサー】次世代HERO 16Kオプティカルセンサーを搭載し、最大のトラッキング精度を実現。ゲーム用のカスタムプロファイルやマウス感度の微細な調整も100~16，000DPI可能。(G HUB使用時1単位から調整可)

・【Logicool G PRO 有線 ゲーミングマウス】人気のG PRO ワイヤレスゲーミングマウスG-PPD-002WLの有線版です。

CMR-X07GPZC1DT

【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。