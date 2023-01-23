『【送料無料】【初回仕様あり】[CD]/アニメ/D4DJ EXCLUSIVE TRACKS [CD+2Blu-ray/生産限定盤]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 18時 28分に出品され04月13日 18時 28分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 DJライブ×アニメ×ゲームで全く新しいDJの世界をお届けする、メディアミックスプロジェクト「D4DJ」。その「D4DJ」から、唯一無二のスペシャルCDがついにリリース!! 本商品はTVアニメ「D4DJ First Mix」・TVアニメ「D4DJ ALL Mix」そしてアプリゲーム「D4DJ Groovy Mix」から、今まで商品化されていない楽曲を特別に収録したCDとなっている。TVアニメ「D4DJ First Mix」からは、「Brand New World」や「ABSOLUTE」、「暁」など、アニメ1期を彩る楽曲たちを計5曲、TVアニメ「D4DJ ALL Mix」からは、Happy Around! ×Peaky P-key・Photon Maiden×Lyrical Lilyのコラボ楽曲、アニメ最終話で初披露となった「Delightful Party」の計3曲、そしてアプリゲーム「D4DJ Groovy Mix」からは、ゲーム内で実装された珠玉のRemixトラックを5曲収録した、まさに「EXCLUSIVE」(エクスクルーシブ)なCDパッケージ。Blu-ray付生...