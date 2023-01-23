『シャワーチェア 楽湯くるまるコンパクト グリーン 島製作所 介護用品 プレゼント ギフト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 12時 52分に出品され03月13日 12時 52分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 座面は90度ずつ360度回転可能で方向転換に便利

高さ調整：4段階

座面高：約33〜40.5cm

座面耐荷重：80kg

※組立て式





＜材質＞

本体：アルミパイプ、ナイロン、P．P

パット：EVA

ゴムキャップ：TPR



サイズ・重量

高さ465mm×幅330mm×奥行350mm 重量2000g