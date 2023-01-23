『シャワーチェア 楽湯くるまるコンパクト グリーン 島製作所 介護用品 プレゼント ギフト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 12時 52分に出品され03月13日 12時 52分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
座面は90度ずつ360度回転可能で方向転換に便利
高さ調整：4段階
座面高：約33〜40.5cm
座面耐荷重：80kg
※組立て式
＜材質＞
本体：アルミパイプ、ナイロン、P．P
パット：EVA
ゴムキャップ：TPR
サイズ・重量
高さ465mm×幅330mm×奥行350mm 重量2000g
使い捨て 洗髪用具 パパットケリー ライト 汚水袋なし 1枚入×10袋 WCR-B007 ワノケア
¥ 7700
介護用 シャワーチェア バスチェア 風呂イス 風呂いす お風呂 椅子 背付き 肘掛け ひじ付き 取っ手付き 伸縮 滑り止め付き 高さ調整
¥ 7700
バスグッズ お風呂 浴槽 湯船 湯ぶね バスタブ 手すり お風呂手すり 転倒予防 立ち上がり 補助手すり 便利 介助 浴室用手すり
¥ 7700
フクビ化学工業 ペディシート 浴室用床シート YSS1G1 ウォームベージュ 長さ1820mm×幅2000mm×厚み2.5mm 1巻 お風呂 床 フクビ
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フクビ化学工業 ペディシート 浴室用床シート YSS1G2 カジュアルピンク 長さ1820mm×幅2000mm×厚み2.5mm 1巻 お風呂 床 フクビ
¥ 7700
トイレット・シャワー用車椅子用 シート(ソフトタイプ)
¥ 7693
サテライト お風呂椅子 選べる4色 サテライト 福浴軽量コンパクトシャワーチェアー 高さ調節6段階 背もたれ付き オレンジ 1 個
¥ 7690
SunRuck サンルック 浴槽手すり 風呂場 転倒防止 高齢者 介護用 工事不要 SR-BC008
¥ 7690
お風呂椅子 選べる４色 サテライト 福浴軽量コンパクトシャワーチェアー 高さ調節６段階 背もたれ付き ブルー
¥ 7683
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¥ 7682
介護入浴入院 入浴介助エプロン マジックタイプ：ピンク 3サイズ (LL)
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お風呂椅子 選べる４色 サテライト 福浴軽量コンパクトシャワーチェアー 高さ調節６段階 背もたれ付き ボルドー
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シャワーチェア 介護椅子 風呂 6段階高さ調節可能 軽量 丈夫 風呂 介護用椅子 お風呂椅子 背もたれ付き 取り外し可能 手すり 大吸盤フッ
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SunRuck サンルック シャワーチェア 介護用 背もたれ・肘掛け付き 肘付き 高さ調節6段階 お風呂 椅子 シャワーチェアー 風呂椅子
¥ 7678
介護入浴入院 入浴介助エプロン マジックタイプ：クリーム 3サイズ (LL)
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落札価格7708円
630 入札履歴
終了
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