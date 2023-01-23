『バンドー化学 SC形農機用スーパーVベルトW800 SC79-W800-BANDO【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 05時 42分に出品され04月21日 05時 42分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バンドー化学 SC形農機用スーパーVベルトW800 SC79-W800-BANDO
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7708円
753 入札履歴
終了
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