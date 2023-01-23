『特殊撥水加工 広角 ブルーミラーレンズ BL-004 2枚セット 200系ハイエース/210系ハイラックスサーフ/120系ランクル・プラド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 14時 46分に出品され03月22日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

特殊撥水加工 広角 ブルーミラーレンズ BL-004 2枚セット 200系ハイエース/210系ハイラックスサーフ/120系ランクル・プラド



【商品説明】

・セット内容:左右各1枚入り



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 21.30 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

洗車、ケミカル用品 タグ 特殊撥水加工

広角

ブルーミラーレンズ

BL-004

2枚セット

200系ハイエース/210系ハイラックスサーフ/120系ランクル・プラド