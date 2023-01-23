『スーパーカブ90（SUPERCUB） 4-1/2 ヘッドライトキット KITACO（キタコ）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 19時 07分に出品され04月08日 19時 07分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【適合車種】スーパーカブ90（SUPERCUB） 【適合型式】HA02-1500001〜 【商品説明】ノーマルスロットルホルダー専用のハイスロットルパイプです。 ノーマルと比ベケーブルの巻き取り径が大きくなるため、スピーディーにフルスロットルまで開ける事が可能、握り直しの必要が無くなります。 ノーマルスロットルハウジング、ノーマルスロットルケーブル専用。 ノーマル比約70%の開度でフルスロットルにできます。

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

ライト、レンズ タグ スーパーカブ90（SUPERCUB）

4-1/2

ヘッドライトキット

KITACO（キタコ）