『JCV100V750WCM【USHIO】スタジオ用ハロゲン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 20時 57分に出品され03月24日 20時 57分に終了予定です。即決価格は7,708円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：USHIO
スタジオ用ハロゲン JCV100V750WCM
・G9.5口金
・消費電力 ７５０Ｗ
・定格寿命 ２５０時間
・色温度 ３２００ケルビン
・全光束 １９５００ルーメン
商品カテゴリ
商品コード
11001055
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落札価格7708円
154 入札履歴
終了
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