『（まとめ） ELPA カナル型ステレオヘッドホン ゴールド 1.2m RD-ST01（G） 〔×10セット〕【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 01時 16分に出品され05月02日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,707円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 （まとめ） ELPA カナル型ステレオヘッドホン ゴールド 1.2m RD-ST01（G） 【×10セット】 【ジャンル・特徴】 高音質を楽しめる、カナルタイプのヘッドフォン、イヤホン [ RD-ST01(G) ]