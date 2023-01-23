『Fender ピックガード8-HOLE MOUNT MULTI-PLY TELECASTER? PICKGUARD， AGED WHITE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 08時 05分に出品され03月29日 08時 05分に終了予定です。即決価格は7,707円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「Fender(フェンダー)」より引用



【商品名】

Fender ピックガード8-HOLE MOUNT MULTI-PLY TELECASTER? PICKGUARD， AGED WHITE PEARLOID



【ブランド】

Fender(フェンダー)



【商品説明】

・8穴

・さまざまなモダンTelecasterモデルに対応

・ネックピックアップの穴あり

・豊富なカラーオプション



【商品カテゴリ】

ピックガード



【サイズ】

高さ : 0.51 cm

横幅 : 18.54 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。