『Canon バッテリーグリップ BG-E13【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 40分に出品され03月30日 17時 40分に終了予定です。即決価格は7,707円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Canon バッテリーグリップ BG-E13



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・型番:Canon バッテリーグリップ BG-E13

・対応機種:EOS6D

・対応電池:バッテリーパックLP-E6/単3形乾電池

・説明:LP-E6を2個使用した場合では、EOS 6D 単体使用時の約2倍の大量撮影が可能

・重量:約290g



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。