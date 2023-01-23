『Canon バッテリーグリップ BG-E13【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 40分に出品され03月30日 17時 40分に終了予定です。即決価格は7,707円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Canon バッテリーグリップ BG-E13
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・型番:Canon バッテリーグリップ BG-E13
・対応機種:EOS6D
・対応電池:バッテリーパックLP-E6/単3形乾電池
・説明:LP-E6を2個使用した場合では、EOS 6D 単体使用時の約2倍の大量撮影が可能
・重量:約290g
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 16.40 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7707円
547 入札履歴
終了
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