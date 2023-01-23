『スラッシャー リュック 28L (PUコーティング) THR-179 / Backpack A4収納 BKPK_ブラック・ピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 11分に出品され03月18日 21時 11分に終了予定です。即決価格は7,707円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スラッシャー リュック 28L (PUコーティング) THR-179 / Backpack A4収納 BKPK_ブラック・ピンク
【商品説明】
・ストラップの種類: パッド入りストラップ， 調整可能
・タテ46cmxヨコ28cmxマチ18cm
・メイン素材: 100% ポリエステル
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 33.20 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
トミカ Dパック リュックサック 行楽 猛暑 保冷 収納ポケット DTM3-3300 クロ
¥ 7706
イーストボーイ プランタン リュック 30L EBA29 クロ
¥ 7704
イーストボーイ プランタン リュック 30L EBA45 コン 60
¥ 7704
イーストボーイ エチュード サブリュック ガールズ EBA70 15 ピンク
¥ 7704
EASTBOY(イーストボーイ) プランタン リュック 30L EBA29 コン
¥ 7703
L.L.Bean（エルエルビーン） エル・エル・ビーン・エクスプローラー・バックパック、プリント フリーサイズ Teal Camo ブルー
¥ 7702
fivebear ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ブラックレッド)
¥ 7702
カリマー キッズリュックサック cadet 20 French Rose Combi(フレンチローズコンビ)
¥ 7701
ザ・ノース・フェイス ノースフェイス キュービックパック30 NMJ72251 TB TNFブルー キッズ ★お得★ リュック デイパック 大きい 大型 子供 スポーツクラブ
¥ 7700
軽い 通学カバン 大容量 小学生 高学年RAKUSACK JUNIOR2 ラクサックジュニア2 大 リュックサック 小学生 大容量 女の子 男の子 女子 男子 通学 収納
¥ 7700
ノースフェイス 男の子 女の子 キッズ チャイルド リュック NMJ72359 K レクタング 17L バックパック デイバッグ バック トレッキング BAG
¥ 7700
ラクサックジュニア リュックサック 通学用リュック 小学生 男の子 女の子 小学校 高学年向け 880g 送料無料 H34cm 5色 入学祝 入学準備 フットマーク
¥ 7700
ノースフェイス バッグ NF0A52VWX Youth ジュニア リュックサック 子供 ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE ab-60286 ブランド
¥ 7700
ノースフェイス バッグ NF0A52VWX Youth ジュニア リュックサック 子供 ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE ab-60286
¥ 7700
バックパック フェールラーベン カンケン リュックサック FJALLRAVEN Kanken
¥ 7700
最大36%★12/8限定 カリマー リュック karrimor キッズ バックパック cadet 20 カデット20 ミニリュック 20L 女の子 男の子 レディース 501102
¥ 7700
ランドセル 軽量 RAKUSACK JUNIOR UG 17リットル ラクサック ジュニア 高学年 ランドセル 通学 リュック 小学生 女の子 男の子 塾 習い事
¥ 7700
リュック プラッド Big Pony バックパック
¥ 7700
落札価格7707円
393 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！