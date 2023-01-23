『スラッシャー リュック 28L (PUコーティング) THR-179 / Backpack A4収納 BKPK_ブラック・ピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 11分に出品され03月18日 21時 11分に終了予定です。即決価格は7,707円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スラッシャー リュック 28L (PUコーティング) THR-179 / Backpack A4収納 BKPK_ブラック・ピンク



【商品説明】

・ストラップの種類: パッド入りストラップ， 調整可能

・タテ46cmxヨコ28cmxマチ18cm

・メイン素材: 100% ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 33.20 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。