『プレミアム銀配合光触媒観葉植物 フェイクグリーン 空気清浄 消臭 脱臭 室内 インテリア おしゃれ「リアル シマトネリコ 2本立 110cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 16時 34分に出品され04月03日 16時 34分に終了予定です。即決価格は7,707円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プレミアム銀配合光触媒観葉植物 フェイクグリーン 空気清浄 消臭 脱臭 室内 インテリア おしゃれ「リアル シマトネリコ 2本立 110cm

【商品説明】





【サイズ】

高さ : 18.20 cm

横幅 : 18.30 cm

奥行 : 91.10 cm

重量 : 1.33 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

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2本立

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