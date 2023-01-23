『プレミアム銀配合光触媒観葉植物 フェイクグリーン 空気清浄 消臭 脱臭 室内 インテリア おしゃれ「リアル シマトネリコ 2本立 110cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 16時 34分に出品され04月03日 16時 34分に終了予定です。即決価格は7,707円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プレミアム銀配合光触媒観葉植物 フェイクグリーン 空気清浄 消臭 脱臭 室内 インテリア おしゃれ「リアル シマトネリコ 2本立 110cm
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 18.20 cm
横幅 : 18.30 cm
奥行 : 91.10 cm
重量 : 1.33 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7707円
194 入札履歴
終了
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