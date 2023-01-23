『ドキュメント レインコート 東レエントラント使用 防水 透湿 軽量レインコート 7260 シルバー LL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 00時 51分に出品され04月16日 00時 51分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドキュメント レインコート 東レエントラント使用 防水 透湿 軽量レインコート 7260 シルバー LL
【商品説明】
・SIZE:3L ゆき丈:91.5cm 身幅:68cm 着丈:128.5cm
・SIZE:L ゆき丈:88cm 身幅:64.5cm 着丈:122cm
・SIZE:LL ゆき丈:88.5cm 身幅:67cm 着丈:126.5cm
・SIZE:M ゆき丈:86cm 身幅:63cm 着丈:117.5cm
・SIZE:S ゆき丈:80cm 身幅:59.5cm 着丈:100cm
・メイン素材: ナイロン
・素材構成: 100% ナイロン
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 24.00 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7706円
861 入札履歴
終了
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