『オプティカルDVDドライブ交換修理部品、PS4用、1200用、CUH?120XX用、プロフェッショナルDVDドライブBlu-RayDVDRO【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 57分に出品され03月24日 17時 57分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オプティカルDVDドライブ交換修理部品、PS4用、1200用、CUH?120XX用、プロフェッショナルDVDドライブBlu-RayDVDRO



【商品説明】

・インストールと使用：PS4の光学ドライブのスイッチを入れるのは非常に簡単で、プラグアンドプレイです。あなたはYouTubeのためにいくつかのチュートリアルビデオを見ることができます。

・小型でポータブル：DVDドライブはデザインがシンプルで、コンパクトで軽量で、持ち運びも簡単です。

・耐久性のある素材：この光ディスクドライブは、耐摩耗性、耐食性、耐久性に優れた高品質のABS +金属素材で作られています。



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。