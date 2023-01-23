『オプティカルDVDドライブ交換修理部品、PS4用、1200用、CUH?120XX用、プロフェッショナルDVDドライブBlu-RayDVDRO【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 57分に出品され03月24日 17時 57分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オプティカルDVDドライブ交換修理部品、PS4用、1200用、CUH?120XX用、プロフェッショナルDVDドライブBlu-RayDVDRO
【商品説明】
・インストールと使用：PS4の光学ドライブのスイッチを入れるのは非常に簡単で、プラグアンドプレイです。あなたはYouTubeのためにいくつかのチュートリアルビデオを見ることができます。
・小型でポータブル：DVDドライブはデザインがシンプルで、コンパクトで軽量で、持ち運びも簡単です。
・耐久性のある素材：この光ディスクドライブは、耐摩耗性、耐食性、耐久性に優れた高品質のABS +金属素材で作られています。
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
4 3s リチウムイオン Lifepo4 リチウム電池 保護ボード 80A 100A 120A リポ BMS PCM バランスインジケータ温
¥ 7653
Antec ARGB搭載、強化ガラス仕様のMicro ATX対応コンパクトPCAntecケース DP301M BLACK
¥ 7651
StarTech.com 2ポート10Gbps USB-A/USB-C増設PCI Expressカード 1x USB Type-C/1x U
¥ 7641
HiFiBerry Digi+ for Raspberry Pi - Standard Version
¥ 7630
StarTech.com 外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード PEXESAT322I
¥ 7620
I-O DATA PCIバス&LowProfile PCI用 Gigabit対応LANアダプター PLC-HD240ER
¥ 7602
2 個 Chargery BS12 マイクロプロセッサ制御 モニター リーダーセーバーウォッチャー TFT 液晶 ディスプレイ 2 S ?
¥ 7599
リチウム電池 保護ボード 16s 48v 60v lifepo4 3.2v リチウムイオン lipo 3.7v bms保護ボードパック 6
¥ 7596
USB オーディオ インターフェイス 24Bit/196KHz ポータブル アンド プレイ ポッドキャスティング ストリーミング プロデュ
¥ 7595
インテリジェント Lifepo4 lfp8s24v3.2v リチウム 電池 電話 保護 パネル pc bluetooth アプリケーション
¥ 7586
ワイツー I2C 絶縁デジタル入出力ボード ラズベリーパイ拡張ボード DIO-8/4RD-IRC
¥ 7513
StarTech.com 2ポート10Gbps USB-A/USB-C増設PCI Expressカード 1x USB Type-C/1x U
¥ 7494
SilverStone Sugoシリーズ Mini-ITXケース SST-SG13WB
¥ 7488
インテル Intel Penryn Dual Core CPU T8300 2.40GHz X80577T8300 - SLAYQ
¥ 7774
intel インテル Core i5-3230M Mobile モバイル CPU プロセッサー 2.60 GHz バルク SR0WY
¥ 7773
intel インテル Core i5-3230M Mobile モバイル CPU プロセッサー 2.60 GHz バルク SR0WY
¥ 7738
Intel Core 2 Duo T9600 2.8 GHz Dual-core CPU Processor SLB47 SLG9F
¥ 7735
Intel(インテル) Core2 Duo Processor T9600 2.80Hz
¥ 7735
落札価格7706円
513 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！