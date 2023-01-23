『AIM SHIELDIOシリーズ オーディオUSBケーブル(A-MicroB) 0.15m UM1-C0015【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 02時 30分に出品され03月09日 02時 30分に終了予定です。即決価格は7,705円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AIM SHIELDIOシリーズ オーディオUSBケーブル(A-MicroB) 0.15m UM1-C0015



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.30 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。