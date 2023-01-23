『NCAA ランチバッグ One Size オレンジ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 02時 42分に出品され03月22日 02時 42分に終了予定です。即決価格は7,704円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NCAA ランチバッグ One Size オレンジ



【商品説明】

・丈夫で軽量な素材で作られています。

・断熱、ソフトなサイドランチバッグでアイテムを涼しく保ちます。

・最高品質のForever Collectibles製。

・高品質のベルクロフラップが寒さで密封し、食べ物を一日中新鮮に保ちます。



【サイズ】

高さ : 1.90 cm

横幅 : 7.50 cm

奥行 : 22.30 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。