『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス エアレス ムーブ SAMV-0751 MBK マットブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 02時 42分に出品され05月07日 02時 42分に終了予定です。即決価格は7,704円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス エアレス ムーブ SAMV-0751 MBK マットブラック
【商品説明】
・おすすめ用途 : ランニング、ゴルフ、アウトドア、フィッシング、ドライブ
・サイズ(フロント外寸)高さ4.0cm 横幅14.0cm / 重さ17g
・セット内容 : セミハードケース、取扱説明書
・ノーズ調整可能
・フレーム素材 : ナイロン(プラスチック) / レンズ素材 ポリカーボネート(プラスチック)
・可視光線透過率 12%(晴天向き) 偏光度 97%以上
・日本製サングラス
・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 7.70 cm
奥行 : 16.70 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7704円
928 入札履歴
終了
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