『URBAN ARMOR GEAR/U by UAG MOUVE BACKPACK (16インチノートPC収納可/ペットボトルホルダー付/通勤【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 39分に出品され03月19日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,704円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

URBAN ARMOR GEAR/U by UAG MOUVE BACKPACK (16インチノートPC収納可/ペットボトルホルダー付/通勤



【商品説明】

・同梱品 : 製品本体のみ

・外形寸法/重量 : (W)320 x (D)130 x (H)430mm、600g

・対応機種 : 16インチまでのノートPC、タブレット

・材質 : ポリエステル



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 31.80 cm

奥行 : 44.20 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。