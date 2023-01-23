『JBL TUNE115TWS Bluetooth完全ワイヤレス/USBタイプC/2020年モデル ホワイト JBLT115TWSWHT 国内【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 18分に出品され03月24日 05時 18分に終了予定です。即決価格は7,704円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JBL TUNE115TWS Bluetooth完全ワイヤレス/USBタイプC/2020年モデル ホワイト JBLT115TWSWHT 国内



【商品説明】

・エントリークラスの完全ワイヤレスイヤホンより新モデルが登場

・ハンズフリー機能に加え、Google アシスタント、Siriの起動に対応

・パワフルで深みのあるJBLサウンド

・ワイヤレス規格:Bluetooth

・同梱商品:USBタイプC充電ケーブル

・左右どちらか片側イヤホンの単体使用が可能(Dual Connect)

・接続方式:無線

・最大約21時間のワイヤレス再生を実現



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 16.40 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。