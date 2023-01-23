『東芝(TOSHIBA) LEDシーリングライト 調光タイプ 8畳(日本照明工業会基準)4299lm シンプル しっかり明るい LED常夜灯【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 05時 14分に出品され03月15日 05時 14分に終了予定です。即決価格は7,704円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東芝(TOSHIBA) LEDシーリングライト 調光タイプ 8畳(日本照明工業会基準)4299lm シンプル しっかり明るい LED常夜灯



【商品説明】

・LED常夜灯6段階調節

・おすすめの畳数表記の中で上限値の明るさ

・シンプルシーリング

・明るさを自在に調節

CMR-X09RK32BS4

【サイズ】

高さ : 15.50 cm

横幅 : 54.00 cm

奥行 : 57.00 cm

重量 : 2.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。