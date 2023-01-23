『東芝(TOSHIBA) LEDシーリングライト 調光タイプ 8畳(日本照明工業会基準)4299lm シンプル しっかり明るい LED常夜灯【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 05時 14分に出品され03月15日 05時 14分に終了予定です。即決価格は7,704円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
東芝(TOSHIBA) LEDシーリングライト 調光タイプ 8畳(日本照明工業会基準)4299lm シンプル しっかり明るい LED常夜灯
【商品説明】
・LED常夜灯6段階調節
・おすすめの畳数表記の中で上限値の明るさ
・シンプルシーリング
・明るさを自在に調節
CMR-X09RK32BS4
【サイズ】
高さ : 15.50 cm
横幅 : 54.00 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 2.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7704円
224 入札履歴
終了
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