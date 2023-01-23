『GLIDiC TW-6100 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 Tile機能 カナル型 極上のフィット感 IPX5防水規格 ア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 14分に出品され03月09日 17時 14分に終了予定です。即決価格は7,703円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GLIDiC TW-6100 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 Tile機能 カナル型 極上のフィット感 IPX5防水規格 ア



【商品説明】

・【GLIDiCのスタンダートモデル】静寂が生み出す新しい音体験をキーメッセージとして、アクティブノイズキャンセリング機能をはじめとした最新トレンドを盛り込み、 進化を遂げたGLIDiC完全ワイヤレスイヤホンの新しいスタンダードモデルです。

・【Hybrid ANC(ハイブリッド アクティブノイズキャンセリング)】 周囲の環境音を取り除き、静寂を生み出す、 高度なHybrid方式のANC機能を搭載。騒がしい環境下でも、聞きたい音だけをより深く楽しむことができます。

・【極上のフィット感を追求】 プロフェッショナルに愛されるカスタムイヤホンメーカー、カナルワークス監修による人間工学に基づいた独自のイヤ



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 19.90 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。