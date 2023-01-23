『EASTBOY(イーストボーイ) プランタン リュック 30L EBA29 コン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 34分に出品され03月12日 22時 34分に終了予定です。即決価格は7,703円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「EASTBOY(イーストボーイ)」より引用"



【商品名】

EASTBOY(イーストボーイ) プランタン リュック 30L EBA29 コン



【商品説明】

・サイズ/約33×51.5×20cm 容量：約30L

・ポケット/サイドオープンポケット×2、背面ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、ファスナーポケット(抗菌ファスナーポケット×1、オープンポケット×2)

・生産国/中国

・留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー

・素材/840Dナイロン （テフロン加工）

・表地: ナイロン

・重さ/約710g



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 34.40 cm

奥行 : 50.80 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。