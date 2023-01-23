『パナソニック 軒下用LEDダウンライト 60?250形 φ100 ホワイト 広角 白色 NDW27301W【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 10時 27分に出品され04月02日 10時 27分に終了予定です。即決価格は7,703円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

パナソニック 軒下用LEDダウンライト 60?250形 φ100 ホワイト 広角 白色 NDW27301W



【商品説明】

・本体のみ

電源ユニット別売LED(白色)

色温度：4000K



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。