『パナソニック 軒下用LEDダウンライト 60?250形 φ100 ホワイト 広角 白色 NDW27301W【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 10時 27分に出品され04月02日 10時 27分に終了予定です。即決価格は7,703円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック 軒下用LEDダウンライト 60?250形 φ100 ホワイト 広角 白色 NDW27301W
【商品説明】
・本体のみ
電源ユニット別売LED(白色)
色温度：4000K
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7703円
427 入札履歴
終了
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