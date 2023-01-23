『MIZAR-TEC 単眼鏡 2.8倍9ミリ口径 至近距離・小型軽量タイプ ケース付き 日本製 ブラック KM-289【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 05時 15分に出品され03月14日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,703円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:22×46mm

本体重量:29g

素材・材質:アルミダイカスト

原産国:日本

コーティング:マルチコート

プリズム素材:Bak4

倍率:2.8倍

口径:9mm

実視界:12.5度

ひとみ径:3.2mm

明るさ:10.2

最短距離:15cm

付属品:フィンガーリング、ケース、ストラップ、保証書 (1年間)