『MIZAR-TEC 単眼鏡 2.8倍9ミリ口径 至近距離・小型軽量タイプ ケース付き 日本製 ブラック KM-289【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 05時 15分に出品され03月14日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,703円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:22×46mm
本体重量:29g
素材・材質:アルミダイカスト
原産国:日本
コーティング:マルチコート
プリズム素材:Bak4
倍率:2.8倍
口径:9mm
実視界:12.5度
ひとみ径:3.2mm
明るさ:10.2
最短距離:15cm
付属品:フィンガーリング、ケース、ストラップ、保証書 (1年間)
単眼鏡 ギャラリーEYE 4×12 アイボリー 071139
¥ 7678
SIGHTRON サイトロン 星空観測用 単眼鏡 Stella Scan 2X40 MONO B401
¥ 7676
MIZAR-TEC 単眼鏡 2.8倍9ミリ口径 至近距離・小型軽量タイプ ケース付き 日本製 ブラック KM-289
¥ 7673
SIGHTRON ズーム単眼鏡 8倍~25倍 25mm口径 遠近両用 8-25×25 M057
¥ 7646
「新型単眼鏡」APEXEL HD高倍率 6X20 クローズアップ 最短30-50cmでピントが合う単眼鏡 望遠鏡 広角 金属製 耐衝撃 防水
¥ 7639
ミザール（Mizar）［KM-421］直送 代引不可・他メーカー同梱不可 KenMAX 高級単眼鏡 KM421
¥ 7611
ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H4×12 日本製 美術鑑賞 11051 ブラック
¥ 7606
「新型単眼鏡」APEXEL HD高倍率 6X20 クローズアップ 最短30-50cmでピントが合う単眼鏡 望遠鏡 広角 金属製 耐衝撃 防水
¥ 7586
「新型単眼鏡」APEXEL HD高倍率 6X20 クローズアップ 最短30-50cmでピントが合う単眼鏡 望遠鏡 広角 金属製 耐衝撃 防水
¥ 7586
Eschenbach 単眼鏡 マイクロラックス 倍率4倍 13口径 超小型 ポップアップ式 シャンパンゴールド 2995-M4413
¥ 7586
ミザール 単眼鏡 4.2倍10mm KM-421
¥ 7585
Kenko 単眼鏡 デジタルゴルフスコープ 5×20 5倍 20口径 970119
¥ 7584
ビクセン (Vixen) マルチモノキュラー H4×12 日本製 美術鑑賞 11051 ブラック
¥ 7581
単眼鏡 ギャラリーEYE 6×16 ブラック 071142
¥ 7580
単眼鏡 ギャラリーEYE 6×16 アイボリー 071140
¥ 7580
単眼鏡 ギャラリーEYE 6×16 ブラック 071142
¥ 7580
単眼鏡 ギャラリーEYE 6×16 アイボリー 071140
¥ 7580
単眼鏡 ギャラリーEYE 4×12 ブラック 071141
¥ 7578
落札価格7703円
434 入札履歴
終了
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